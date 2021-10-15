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وزير الخارجية السعودي: لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 7:57 مساءً
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

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اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن احداث اليومين الماضيين في لبنان، تظهر أنه بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد، والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء.

وأعرب بن فرحان عن قلق بلاده “بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان” مؤكداً على أن الوضع “يتطلب التحرك الآن”.

وفي سياق آخر، اعتبر بن فرحان أن “المنطقة تدخل مرحلة خطيرة مع تسريع إيران أنشطتها النووية”، و”على طالبان أن تسلك سبيل المصالحة الوطنية التي تشمل كل مكونات المجتمع الأفغاني”.

وأعلن أن “المحادثات مع إيران كانت ودية لكننا لم نحرز تقدما ملموسا، وندعو إلى التعليق السريع للأنشطة الإيرانية التي تنتهك الاتفاق النووي”.

وعقد الأمير فيصل مؤتمرا صحفيا في واشنطن أثناء زيارته للولايات المتحدة، تحدث فيه عن الكثير من القضايا بما في ذلك التطورات الإقليمية.

 

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