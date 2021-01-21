وزير الخارجية السعودي: لبنان لن يزدهر من دون إصلاح سياسي ونبذ ميليشيات "حزب الله"

أعرب وزير الخارجية السعودي، الخميس، عن تفاؤل بلاده بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في تصريحات لـ “العربية”، التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات.

كما أضاف: “على النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه”.

واكد ان لبنان لن يزدهر من دون إصلاح سياسي ونبذ “ميليشيات حزب الله” واضاف ” موقفنا ثابت من أزمة سوريا وهو دعم جهود التوصل لحل سلمي”.

يذكر أنه في أول إحاطة صحافية للبيت الأبيض بعد تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، تطرقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إلى الملف النووي الإيراني، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران، وأن هذه المسألة ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس مع نظرائه الأجانب وحلفائه.

وقالت بساكي “أوضح الرئيس أنه يعتقد أنه من خلال دبلوماسية المتابعة، تسعى الولايات المتحدة إلى إطالة وتعزيز القيود النووية على إيران، ومعالجة القضايا الأخرى محل الاهتمام”. وتابعت “يجب على إيران استئناف الامتثال للقيود النووية الكبيرة بموجب الاتفاق من أجل مواصلة ذلك”، وذلك بحسب “العربية”.