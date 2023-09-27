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وزير الخارجية السعودي يستقبل لودريان.. والملف اللبناني على الطاولة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2023 8:26 مساءً
لودريان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

لودريان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

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استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان.

وقد جرى استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بحسب ما أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية.

وحضر الاجتماع، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.

وأشارت معلومات “الجديد” إلى أن اجتماعات الرياض تأتي في توقيتها بعد الكلام الفرنسي الأخير حول المرحلة المقبلة، ودليل على وحدة موقف اللجنة الخماسية.”

توازيًا لفتت مصادر مقربة من السفارة الفرنسية إلى أن “النقاش بين أعضاء اللجنة الخماسية يدور حول إمكانية وضع سقف زمني لاجراء الانتخابات الرئاسية وجدية مسألة فرض عقوبات أميركية وأوروبية على المعرقلين.”

وأضافت المصادر: “أحد أفكار لودريان لدى عودته أن يتحول الحوار إلى تشاور يتخلل الجلسة والدورات المتتالية المفتوحة لمجلس النواب حرصاً على الدستور وعلى مادته الـ49.”

أما عن جولة الموفد القطري فقد أشارت المصادر إلى أن “المبادرات حول الملف الرئاسي اللبناني تتكامل ولا تتعارض وهي مُنسّقة من قبل أميركا والسعودية ومصر ولا تعارُض بين المبادرتين الفرنسية والقطرية.”

على مقلب آخر أشارت المعلومات إلى أن “اللجنة الخماسية تتجه إلى إيجاد تقاطع دولي – محلي على اسم للرئاسة وطرحه وانتخابه وسط عقم اللبنانيين وعجزِهم عن الاتفاقِ على اي اسم.”

أما عن عودة لودريان المرتقبة إلى بيروت فمن الممكن أن تكون في أواخر تشرين الأول المقبل.

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