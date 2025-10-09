الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟

منذ 6 دقائق
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

A A A
طباعة المقال

يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني غداً الجمعة العاصمة بيروت لإجراء مباحثات تتناول العلاقات الثنائية، ويصل الشيباني إلى مطار رفيق الحريري الدولي قرابه الساعة الحادية عشرة ظهراً.

وفور وصوله ينتقل الشيباني إلى وزارة الخارجية والمغتربين للقاء الوزير يوسف رجي، ثم ينتقل إلى قصر بعبدا لإجراء مباحثات مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

ومن ثم ينتقل إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام الذي يقيم على شرفه مأدبة غداء تكريمية، على أن يغادر بيروت بعد ذلك.

وقال مصدر دبلوماسي لصوت بيروت إنترناشونال إن زيارة الشيباني ستبحث موضوع الموقوفين والمحكومين السوريين والموضوع القضائي المتصل بهم كذلك ستتم مناقشة ملف الحدود بين البلدين ومسألة النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية.

وتعتبر زيارة وزير الخارجية السوري الأولى من نوعها بين البلدين حيث كان النظام السوري السابق يحجم عن التبادلات في الزيارات من جانبه انطلاقاً من نظرته للبنان، لكن السلطات السورية الجديدة تنظر إلى العلاقة مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الوزير الشيباني لن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

النائب حسين الحاج حسن
الحاج حسن يعلق على التعميم الموجه لكتاب العدل.. فماذا قال؟
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل.. توقيف 32 شخصاً على الأقل خلال الأشهر الماضية!
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
الرئيس عون: لا وطن بلا بيئة سليمة.. وأزمة النفايات لم تعد تُحتمل

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
الغارات الإسرائيلية على البقاع
المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!
قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح