وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟

يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني غداً الجمعة العاصمة بيروت لإجراء مباحثات تتناول العلاقات الثنائية، ويصل الشيباني إلى مطار رفيق الحريري الدولي قرابه الساعة الحادية عشرة ظهراً.

وفور وصوله ينتقل الشيباني إلى وزارة الخارجية والمغتربين للقاء الوزير يوسف رجي، ثم ينتقل إلى قصر بعبدا لإجراء مباحثات مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

ومن ثم ينتقل إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام الذي يقيم على شرفه مأدبة غداء تكريمية، على أن يغادر بيروت بعد ذلك.

وقال مصدر دبلوماسي لصوت بيروت إنترناشونال إن زيارة الشيباني ستبحث موضوع الموقوفين والمحكومين السوريين والموضوع القضائي المتصل بهم كذلك ستتم مناقشة ملف الحدود بين البلدين ومسألة النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية.

وتعتبر زيارة وزير الخارجية السوري الأولى من نوعها بين البلدين حيث كان النظام السوري السابق يحجم عن التبادلات في الزيارات من جانبه انطلاقاً من نظرته للبنان، لكن السلطات السورية الجديدة تنظر إلى العلاقة مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الوزير الشيباني لن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري.