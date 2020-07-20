وزير الخارجية الفرنسية غدا في بيروت للبحث في الأزمة اللبنانية

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

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بيروت على موعد مع وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، غداً، للقاء كبار المسؤولين في الدولة والبحث معهم في سبل إخراج لبنان من أزمته الحالية، والتي يكابد فيها الشعب اللبناني للصمود مواجهة أزمة اقتصادية لم يشهدها لبنان من قبل.

وأشارت المعلومات لصحيفة “السياسة” الكويتية إلى أن “الضيف الفرنسي يحمل معه تحذيراً من المصير الأسود الذي ينتظر لبنان، إذا بقيت حكومته متقاعسة عن أداء ما هو مطلوب منها من إصلاحات لإخراج البلد من أزمته المالية الخانقة”.

وقالت، “إن فرنسا لا تتوقع أي دعم للبنان في الوقت الراهن، قبل أن يبادر إلى القيام بما هو مطلوب منه على صعيد الإصلاحات”.

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