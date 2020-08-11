وزير الخارجية المصرية من بعبدا: لدينا توجيهات لتلبية الاولويات اللبنانية في اقرب فرصة

تواصل اليوم وصول موفدي الدول العربية والأجنبية الى قصر بعبدا للتضامن مع لبنان وشعبه، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت والخسائر الكبيرة التي نتجت عنه في الأرواح والممتلكات.

وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري على رأس وفد ضم، سفير مصر الدكتور ياسر علوي، مستشار وزير الخارجية السفير نزيه النجاري، المتحدث باسم الخارجية المصرية احمد حافظ، المسؤول عن شؤون المشرق العربي طارق طايل،

في مستهل اللقاء، نقل الوزير شكري الى الرئيس عون “تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتعازيه القلبية بضحايا التفجير الاجرامي الذي وقع في المرفأ”، مؤكدا “وقوفه والشعب المصري الى جانب لبنان واللبنانيين في هذه الظروف الصعبة”.

وأوضح ان “جمهورية مصر العربية هبت لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق بتوجيه من الرئيس السيسي، وقدمت مساعدات عاجلة عبر جسر جوي شملت ادوية ومواد طبية”،

لافتا الى ان “جسرا بحريا سيؤمن المواد اللازمة لاعادة الاعمار وتأهيل المرفأ والممتلكات المتضررة”، مشيرا الى ان بلاده “جاهزة لاستجابة أي طلب يتقدم به لبنان في هذا المجال، لا سيما وان دعم لبنان له أولوية لدى الرئيس السيسي والحكومة المصرية للتأكيد على التضامن مع الشعب اللبناني”.

ورد الرئيس عون شاكرا الوزير شكري على زيارته، وحمله تحياته الى الرئيس السيسي، مشيرا الى ان “المساعدات المصرية العاجلة كان لها الدور الفاعل في معالجة المصابين واغاثة المتضررين”.

واكد الرئيس عون ان “التحقيقات مستمرة لجلاء ظروف الانفجار الذي احيل مع كل تداعياته الى المجلس العدلي، وان التحقيق يفرض مقاربة كل الفرضيات الممكنة لسبب الانفجار، سواء كان من داخل المرفأ او من خارجه، إضافة الى معاقبة الذين قصروا او اهملوا في هذا الملف”.

وبعد الاجتماع، تحدث الوزير شكري الى الصحافيين، فقال: “نقلت الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون تعازي فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لحادث التفجير، والتأكيد مجددا وقوف مصر الى جانب الشعب اللبناني الشقيق لتجاوز هذه المحنة والازمة”.

ولفت الى ان “العلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري واللبناني، تقتضي منا اعطاء الاولوية لتسخير كل الامكانات المتاحة في مصر من اجل تجاوز الشعب اللبناني الشقيق هذه الازمة والتعامل مع الاولويات الخاصة بتداعياتها”.

اضاف: “نحن نرى اهمية تكثيف الجهود في هذه المرحلة في المجالات كافة، وقد اقمنا جسرا جويا للمساعدات الانسانية، والجسر البحري لتوفير الاحتياجات الخاصة باصلاح ما تم اتلافه واعادة الاعمار، ولدينا الاستعداد الكامل للوقوف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق،

كما نثق تماما بقدرته على تجاوز هذه الازمة من خلال اجراءات استثنائية في المجالات كافة، وخصوصا في الاطار السياسي بما يؤدي الى مواجهة التحديات التي فرضتها هذه الازمة والتفجير وازمة “كورونا” والاوضاع الاقتصادية والسياسية التي ادت التراكمات الى الكثير من المعاناة والتحدي لاستمرار تقدم لبنان الشقيق واستقراره والحفاظ على سيادته”.

واشار الى ان “هناك ضرورة للعمل في خلال هذه الفترة على الاولويات الخاصة بالشعب اللبناني، لجهة التحديات الانسانية واعادة الاعمار، والخروج باطار سياسي يمكنه مواجهة هذه الازمة بشكل وثيق ويحافظ على استقرار ووحدة لبنان،

ويعفي البلد من التجاذبات الاقليمية التي كان لها تأثيرها ووقعها في خلال الفترة الماضية. ونتوقع ان نبقى على صلة وثيقة على مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الاجهزة اللبنانية كافة، للوقوف على مدى الاولويات والاحتياجات، ولدينا توجيهات بالعمل الوثيق من خلال الاجهزة الحكومية المصرية لتلبية هذه الاحتياجات والاولويات في اقرب فرصة ممكنة”.