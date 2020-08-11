وزير الخارجية المصري في بعبدا… وجولة ميدانية على المركز المصري الطبي في بيروت

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وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق الذي يضم أيضا سفير مصر السابق لدى لبنان نزيه النجاري، الى القصر الجمهوري حيث يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون.

وكان الوزير شكري وصل الى المطار في زيارة لبنان، يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين. وكان في استقباله سفير مصر ياسر علوي والمستشارة عبير العلي من مديرية المراسم، والدبلوماسي علي الديراني من وزارة الخارجية اللبنانية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير شكري بجولة ميدانية على المركز المصري الطبي في بيروت، كما سيلتقي رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية.