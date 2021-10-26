وزير الخارجية اليمني يستنكر تصريحات "جورج قرداحي"

استنكرت وزارة الخارجية اليمنية التصريحات التي الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي وصف فيها الحرب على مليشيا الحوثيين في اليمن بأنها عبثية.

وغرد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك عبر حسابه على تويتر:

“وجهت سفيرنا في بيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، في إحدى البرامج التلفزيونية، والتي تعد خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة”.

وكانت تصريحات تلفزيونية لوزير الإعلام جورج قرداحي، وصف فيها مليشيا الحوثي بأنهم “يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد”، قد أثارت موجة من الاستنكار واللوم الشديد، لما لها من آثار سلبية لعلاقات لبنان مع دول الخليج وخصوصاً مع المملكة العربية السعودية.

وجهت سفيرنا في بيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، في إحدى البرامج التلفزيونية، والتي تعد خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه #اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة. — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) October 26, 2021