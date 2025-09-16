الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
وزير الخارجية ودّع السفيرة الأميركية ليزا جونسون

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2025 12:54 مساءً
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها الديبلوماسية، وكانت مناسبة لعرض آخر مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والتشديد على أهمية استمرار لبنان في المسار السيادي والاصلاحي الذي بدأه.

وشكر الوزير رجّي السفيرة جونسون على الدور الذي اضطلعت به خلال فترة وجودها في بيروت لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان في إطار المجموعة الخماسية ولجنة وقف إطلاق النار “الميكانيزم”، وتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.

كما استقبل الوزير رجّي، في زيارة وداعية أيضاً، سفير ماليزيا أزري مات يعقوب Azri Mat Yacob وشكره على الجهد الذي بذله لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، متمنياً له النجاح في أدواره الدبلوماسية المستقبلية.

