وزير الخارجية بحث ملف عودة النازحين مع سفيرة الاتحاد الاوروبي

منذ 49 دقيقة
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال وبحث معها في مسألة عودة النازحين السوريين الى بلدهم وضرورة الاسراع في إنجازها. وشدد الوزير رجّي على أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده في هذا الشأن، وأعاد التأكيد على أولوية تقديم المساعدات للنازحين السوريين في الداخل السوري وليس في لبنان، وذلك من أجل تشجيعهم على العودة.

من جهتها، أعربت السفيرة دو وال عن دعم الاتحاد الأوروبي للموقف اللبناني من قضية النزوح السوري، وأكدت أن الإتحاد يواكب عملية عودة النازحين السوريين التي تحصل من لبنان ولديه حوافز لحثهم على العودة، خصوصا بعد سقوط النظام السوري السابق.

