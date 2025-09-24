الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
وزير الخارجية رداً على خامنئي: "الباقي" الوحيد في لبنان هي الحكومة الشرعية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2025 7:50 مساءً
وزير الخارجية يوسف رجي

ردَّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية في شأن حزب الله وكتب على صفحته عبر منصة “أكس”:

“رداً على ما أدلى به المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي في شأن حزب الله، يهمنا التأكيد أن “الباقي” الوحيد في لبنان هي الحكومة الشرعية وقراراتها التي لا رجوع عنها، وفي طليعتها قرار حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها الذي اتخذ في جلسة الخامس من آب، ونشدد مجدّدًا على أنّ الجيش اللبناني هو “الباقي” إلى الأبد والوحيد، والمدافع الأول عن لبنان وشعبه وسيادته”.

