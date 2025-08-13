الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
وزير الخارجية رداً على لاريجاني: "حتى لو أنا عندي وقت ما بدي استقبلوا"

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2025 4:50 مساءً
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. رويترز

قال وزير الخارجية يوسف رجي عند مغادرته السراي الحكومي ردّاً على ما قاله لاريجاني:”حتى لو أنا عندي وقت ما بدي استقبلوا”

وكان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني قال خلال تصريحه من عين التينة أن لا وقت لديه للقاء وزير الخارجية يوسف رجي.

والتقى لاريجاني في وقت سابق، مع الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأبلغ الرئيس عون لاريجاني، أن لبنان يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية من أي طرف. وأضاف في بيان “نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة، ونريد أن تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز”.

وأوضح عون أنه “من غير المسموح لأي جهة كانت ومن دون أي استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج”، معتبرا أن “الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن أمن جميع اللبنانيين من دون أي استثناء”، وأن “أي تحديات تأتي من العدو الإسرائيلي أو من غيره، هي تحديات لجميع اللبنانيين وليس لفريق منهم فقط، وأهم سلاح لمواجهتها هو وحدة اللبنانيين”.

