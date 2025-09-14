وزير الخارجية شارك في اجتماع الدوحة.. ودعوة للحدّ من الإعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة في المنطقة

شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة تحضيرا للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد الاثنين والمخصصة للبحث بالهجوم الإسرائيلي على قطر، والتي سيحضرها رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وفي الفقرة الخاصة بلبنان من مسودة البيان الختامي، دعا الوزراء إلى “ضرورة تحرّك المجتمع الدولي العاجل للحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، بما فيها الجمهورية اللبنانية، ما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول”.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمة له اليوم، بعد اجتماع وزاري تحضيري مغلق، عشية قمة عربية إسلامية تبحث العدوان الإسرائيلي على قطر: “نثمن الإجماع الدولي في مجلس الأمن على إدانة إسرائيل ودعم قطر.. وممارسات إسرائيل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب”. وشدد على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأضاف “حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمعايير مزدوج، ويجب عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري، وأن الاعتداء على سيادة قطر خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية”.

ومن المتوقع أن تحشد قمة قادة الدول العربية والإسلامية في الدوحة غدا الاثنين الدعم لقطر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي الذي استهدف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).