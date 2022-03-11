وزير الخارجية: علاقة لبنان بدول الخليج تتحسّن

رأى وزير الخارجية عبدالله بو حببيب أن علاقات لبنان مع دول الخليج لم تشهد انهياراً، معتبرًا ان هناك “نوعا من التحسن” طرأ على العلاقات مؤخرا لأن الكويت تقود مبادرة لتحسين هذه العلاقات.

كلام بو حبيب جاء في مقابلة أجراها مع “الأناضول”، على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق الجمعة في نسخته الثانية بمدينة أنطاليا التركية، ويعقد بين 11 ـ 13 آذار الحالي، تحت شعار “إعادة بناء الدبلوماسية”.

وتطرّق الوزير الى الأزمة بين لبنان ودول الخليج، ولفت الى انه التقى مسؤولي وزارات خارجية قطر والكويت والبحرين والإمارات أمس (الخميس)، مشيرا الى ان العلاقات لم تعد كما كانت عليه في السابق، لكن ليس هناك انهيار.

واذ ذكر ان “هناك نوعا من التحسن لأن الكويت تقوم بمبادرة مشكورة من أجل تحسين علاقة لبنان مع بعض دول الخليج وليس كل دول الخليج”، قال بوحبيب ان “التفاؤل دائما موجود ولبنان علاقاته مع دول الخليج أخوية كانت، وكان أهل الخليج يعتبرون لبنان بلدهم الثاني، وأتمنى أن نعود إلى هذه العلاقة الطيبة”، لافتا إلى أن “اللبنانيين جميعاً من دون شك يرغبون بعودة العلاقات، ونحن نسعى والكويت تساعدنا في هذا الاتجاه ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا”.

وفي كانون الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، لبنان، معلنا أنه يحمل في جعبته، رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان.

وتضمنت المبادرة شروطاً عدة، منها تطبيق اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989) والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 1559 (الخاص بنزع سلاح المليشيات في لبنان) و1680 (حول سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي)، و1701 (وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل عقب حرب 2006)، حسب ما أكده مصدر مطلع للأناضول آنذاك.