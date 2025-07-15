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وزير الخارجية: على المجتمع الدولي تقبل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2025 8:23 مساءً
وزير الخارجية يوسف رجي يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب

وزير الخارجية يوسف رجي يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب

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التقى وزير الخارجية يوسف رجي، مساء اليوم، في إطار متابعة للقاءاته في بروكسل، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب.

وخلال اللقاء، أكد رجي “ضرورة تقبل المجتمع الدولي لفكرة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعدما انتفت الأسباب التي أدت إلى نزوحهم”، معتبرا أن “مسؤولية تأمين العودة تقع على عاتق المجتمع الدولي”.

ومن جهتها، أكدت لحبيب “استمرار دعم لبنان”، واعدة بـ”زيارة بلاد الأرز قريبا”.

رجي يلتقي نظيريه البلجيكي والأردني

وفي وقت سابق التقى رجي في بروكسل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد رجي على “ضرورة الضغط للتوصل لانسحاب إسرائيل من لبنان والمساعدة في التجديد لقوات اليونيفيل”.

وتناول اللقاء موضوع النازحين السوريين ودور بلجيكا مع الاتحاد الأوروبي في تأمين عودتهم إلى بلادهم.

وكذلك، التقى رجي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وعرض معه آخر التطورات في المنطقة.

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