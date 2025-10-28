الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: قضيتكم قضية شعب

منذ 3 ساعات
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مع وفد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مع وفد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وضعه في آخر مستجدات قضيتهم التي مرّ عليها أكثر من خمس سنوات، وطلب منه المساعدة في تأمين موعد مع سفير بلغاريا لدى لبنان لنقل مطلبهم بتجاوب السلطات البلغارية مع طلب لبنان تسلّم مشغّل سفينة روسوس إيغور غريتشوشكين الموقوف حالياً في صوفيا.

وشدد الوفد على أهمية تسليمه للقضاء اللبناني والتحقيق معه نظرا لأهمية إفادته في كشف هوية الجهة المسؤولة عن شحنة النيترات. وأكد أعضاء الوفد ثقتهم في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الانفجار في ظل العهد الجديد والحكومة الجديدة.

من جهته، أكد الوزير رجّي أنه مهما قيل من كلامٍ في هذه المأساة الإنسانية الا أنه لا يفي وجع الأهالي، ووصف قضيتهم بأنها قضية شعب. واعتبر أن انفجار المرفأ جريمة كبرى لكن السكوت عنها وعرقلة كشف الفاعلين والمتورطين ومحاسبة المسؤولين عنها هو الجريمة الأكبر. ووعد الوزير رجّي الأهالي بنقل طلبهم الى السفارة البلغارية، وباستمرار وزارة الخارجية في القيام بكل ما يلزم بهذا الملف، والتنسيق مع وزارة العدل كما هو حاصل حالياً.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية جوزاف عون عرض خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له
    الرئيس عون بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز الدعم العربي للبنان
    مورغان أورتاغوس
    بعد لقائها بري.. هل تحمل أورتاغوس في جعبتها رسائل تحذيرية للبنان؟
    الرئيس نواف سلام مع مورغان أورتاغوس مستشارة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
    سلام بحث مع أورتاغوس عمل لجنة وقف الأعمال العدائية.. و إعادة الأسرى و تطبيق قرار حصر السلاح

    الأكثر قراءة

    مؤشر زلزال
    زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
    سهل البقاع
    فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
    صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
    تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟