وزير الخارجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: قضيتكم قضية شعب

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وضعه في آخر مستجدات قضيتهم التي مرّ عليها أكثر من خمس سنوات، وطلب منه المساعدة في تأمين موعد مع سفير بلغاريا لدى لبنان لنقل مطلبهم بتجاوب السلطات البلغارية مع طلب لبنان تسلّم مشغّل سفينة روسوس إيغور غريتشوشكين الموقوف حالياً في صوفيا.

وشدد الوفد على أهمية تسليمه للقضاء اللبناني والتحقيق معه نظرا لأهمية إفادته في كشف هوية الجهة المسؤولة عن شحنة النيترات. وأكد أعضاء الوفد ثقتهم في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الانفجار في ظل العهد الجديد والحكومة الجديدة.

من جهته، أكد الوزير رجّي أنه مهما قيل من كلامٍ في هذه المأساة الإنسانية الا أنه لا يفي وجع الأهالي، ووصف قضيتهم بأنها قضية شعب. واعتبر أن انفجار المرفأ جريمة كبرى لكن السكوت عنها وعرقلة كشف الفاعلين والمتورطين ومحاسبة المسؤولين عنها هو الجريمة الأكبر. ووعد الوزير رجّي الأهالي بنقل طلبهم الى السفارة البلغارية، وباستمرار وزارة الخارجية في القيام بكل ما يلزم بهذا الملف، والتنسيق مع وزارة العدل كما هو حاصل حالياً.