وزير الخارجية: لا سلام عادلًا ودائمًا إلا بحل الدولتين

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2025 2:54 مساءً
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. رويترز

علّق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على نتيجة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قرار حل الدولتين وكتب على صفحته على ” أكس”: “لا سلام عادلًا ودائمًا إلا بحل الدولتين. 142 نعم … طريق الدبلوماسية هي الأنجح” .

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بأغلبية ساحقة “إعلان نيويورك” الذي يحدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل اجتماع أممي لقادة العالم.

وحصل مشروع القرار الذي يؤيد الإعلان على 142 صوتا مؤيدا و10 أصوات معارضة، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، وامتناع 12 دولة عن التصويت، منها ألبانيا وإثيوبيا والإكوادور.

