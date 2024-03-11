الأثنين 1 رمضان 1445 ﻫ - 11 مارس 2024 |
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وزير الخارجية: لبنان يبحث عن استقرار الحدود

منذ 5 دقائق
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وسفير تركيا علي باريش أولوصوي

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وسفير تركيا علي باريش أولوصوي

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أشار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعد لقائه سفير تركيا السيد علي باريش أولوصوي بأن لبنان يبحث عن استقرار الحدود، والهدوء المستدام من خلال تطبيق متكامل للقرار 1701.

وفي موضوع النزوح، أكد الوزير أنه لا يمكن ترك الوضع في سوريا على ما هو عليه لأن ذلك يضر بمصالح الجميع.

وأضاف “إن تعاون المجتمع الدولي لا يزال غير كافيا لإيجاد حل لأزمة النزوح. كما هنأ سفير تركيا بنجاح مؤتمر أنطاليا بنسخته الثالثة”.

كما التقى الوزير رئيس مجلس الاقتصاد والأعمال، رؤوف أبو زكي، الذي وضعه في أجواء تحضيرات مؤتمر الاقتصاد الاغترابي، واجتمع برئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، أنطوان حبيب، برفقة أعضاء مجلس الإدارة، والذي وضعه في صورة نشاطات بنك الإسكان.

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