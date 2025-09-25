وزير الخارجية: من الضروري تفادي أي فراغ بعد انتهاء مهام "اليونيفيل"

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية أرمينيا أرارات ميزويان، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في لبنان وأرمينيا، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

وأشاد رجّي بـ”الدور الحيوي الذي يلعبه أبناء الطائفة الأرمنية في لبنان في تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين”.

كما التقى رجّي وزير خارجية ايرلندا سيمون هاريس، وتطرق معه الى التطورات السياسية على الساحة الدولية والوضع في لبنان.

وشكر رجّي نظيره على الدعم الثابت الذي تقدمه جمهورية إيرلندا للبنان عبر مشاركتها في قوات اليونيفيل، مشددًا على “أهمية تفادي حصول أي فراغ بعد انتهاء مهامها في العام القادم” ، مشيداً بـ”الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة في الجنوب وعلى الأراضي اللبنانيةكافة”.

من جهته أكد الوزير الايرلندي “التزام بلاده المستمر لدعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره في حفظ الأمن وحماية السيادة اللبنانية”.

كما التقى رجّي وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، الذي وجّه له دعوة لزيارة قبرص للبحث في كافة الملفات التي تهم البلدين.