وزير الخارجية يتسلم خرائط تاريخية ويشيد بالدعم البريطاني المستمر للبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المدير السياسي لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة كريستيان تيرنر والوفد المرافق، الذي وصل إلى لبنان للاطلاع ميدانيًا على الوضع في الجنوب مع قرب انتهاء مهمة اليونيفيل، وللتعرف على تصور الحكومة اللبنانية لما بعد انتهاء الولاية.

وأبدى الوفد البريطاني استعداد المملكة المتحدة لتقديم المساعدة ضمن أي تصور لبناني، مشددًا على أن صياغة أي خطة يجب أن تتم في لبنان وليس في أروقة الأمم المتحدة. كما سلّم الوفد الوزير رجّي نسخة من خرائط بريطانية قديمة من الأرشيف الوطني البريطاني تُظهر الحدود اللبنانية مع سوريا وإسرائيل.

من جهته، شكر الوزير رجّي بريطانيا على دعمها السياسي والاقتصادي المستمر للبنان والمساعدات المقدمة للجيش اللبناني، مؤكداً ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب غير المشروط من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى، مشيرًا إلى أن لبنان التزم بإعلان وقف الأعمال العدائية بينما لم تلتزم إسرائيل به.

وأكد رجّي أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره مصلحة وطنية أساسية، مشيدًا بـ تقدم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني بهذا الخصوص.

كما التقى الوزير رجّي وفدًا نيابيًا بريطانيًا برئاسة رئيس قسم الشؤون النيابية في مجلس التفاهم العربي البريطاني جوزف ويليتس، الذي شدد على أن الزيارة تهدف إلى رسم تصور واضح للوضع السياسي والأمني في لبنان واستكشاف سبل دعم بريطانيا للقوات المسلحة اللبنانية.

وشدد رجّي على عدم وجود مبرر لبقاء إسرائيل في لبنان واستمرار اعتداءاتها وقتل المدنيين، مؤكداً أهمية دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المدمرة. كما تطرق اللقاء إلى العلاقة اللبنانية-السورية ومسار المحادثات الثنائية، مؤكدًا ضرورة الشروع في عملية ترسيم الحدود مع سوريا.