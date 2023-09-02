وزير الخارجية يطالب بتثبيت حدود لبنان البرية مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنّ “لبنان الرسمي راضٍ عن الصيغة النهائية لقرار التجديد لليونيفيل وكنّا نفضّل أن تكون مسألة التنسيق أوضح ولكن الصيغة جيّدة وتحتاج إلى مزيد من التنقيح العام المقبل”.

وأضاف بو حبيب في حديث لـmtv: “الصيغة النهائية لقرار التجديد لليونيفيل يضمن إلى حدّ بعيد عدم الاحتكاك بين قوات اليونيفيل والأهالي، لكن يجب تثبيت الحدود البريّة مع إسرائيل لمنع هذا الاحتكاك كلياً وتحدثنا مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في هذا الأمر ووعدنا أن يبحث مع الإسرائيليين في هذا الشأن وعرض المساعدة في هذا الصدد”.

وتابع: “استطعنا أن نضمن بقاءنا في الفصل السادس فصيغة العام الماضي كانت “فصل سابع مقنّع” وخُضنا مفاوضات مهمّة في مجلس الأمن وكان الجهد مشتركاً والاتصالات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و “حزب الله” وغيرهما”.