وزير الخارجية يعلن بدء التفاوض مع قبرص بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية

علن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بدء التفاوض مع إدارة جنوب قبرص الرومية بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، الجمعة، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى أثينا.

وأشار بو حبيب إلى اتفاقية الحدود البحرية التي وقعها لبنان مع إسرائيل في تشرين الأول الماضي، وقال إن المسار سيستمر مع قبرص الرومية.

وأوضح الوزير اللبناني أن حكومته بدأت بالفعل مبادرة التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص الرومية.

بدوره، أعرب ديندياس عن رغبة اليونان في توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا على غرار الاتفاقيات المبرمة مع مصر وإيطاليا.

وقال إن اليونان تأمل توقيع اتفاقية مشابهة مع تركيا أيضا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية على أساس القانون البحري الدولي.