وزير الخارجية يلتقي غوتيريش: لضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للإنسحاب من لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

جدّد غوتيريش خلال اللقاء دعم الأمم المتحدة التّام للبنان وشعبه، معبراً عن تعاطفه معه بضوء التحديات العديدة التي واجهها. وأشار إلى أن تمديد مجلس الأمن لولاية اليونيفيل لمدة سنة كان أفضل الممكن مؤكداً على موقف الأمم المتحدة المبدئي الذي يدعو إسرائيل إلى إحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وإلى الإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشدداً على دعم الأمم المتحدة لموقف الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببسبط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.

من جهته ثمّن الوزير رجي وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان. وأكد على أن الحكومة اللبنانية إتخذت قرار حصر السلاح، وهو قرار لا عودة عنه، يُنَفّذ بحكمة وبتصميم. كما شدد على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للإنسحاب من لبنان ووقف إعتداءاتها عليه. وعبّر عن التخوّف من التقارير التي تشير إلى نية إسرائيل توسيع المناطق العازلة على طول الحدود الجنوبية. وطالب بتحرير الأسرى اللبنانيين في إسرائيل. كما شدد على أهمية البحث بآلية تحلّ مكان اليونيفيل بعد إنسحابها. وأكد على أن أمن وسلامة قوات اليونيفيل هي أولوية بالنسبة للبنان مع إدانة كافة الإعتداءات على القوات ومقرها.

‏ وتناول رجي موضوع النزوح السوري، مشيراً إلى أن لبنان لا يمكنه أن يتحمل أكثر أعباء هذا النزوح، لأسباب إقتصادية، إجتماعية وأمنية، داعياً إلى ضرورة دعم عودة اللاجئين والنازحين إلى سوريا.

‏في الختام، تطرق معالي الوزير إلى الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة، متمنياً الأخذ بعين الإعتبار مصالح الموظفين اللبنانيين في الأمم المتحدة.