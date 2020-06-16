وزير الداخلية أجرى اتصالاً بمحافظ بعلبك والاخير يشكره على جهوده

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أجرى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي اتصالاً هاتفياً بمحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أبلغه فيه “التعليمات الموجهة إلى القوى الأمنية لضبط الوضع في مدينة بعلبك العزيزة على قلب اللبنانيين جميعاً”.

وتمنى فهمي على خضر تكثيف التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامة الأهالي وممتلكاتهم الخاصة والممتلكات العامة على حد سواء.

وبعدها غرد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر حسابه على “تويتر” شاكرا وزير الداخلية “لمتابعته الحثيثة لما جرى في الأيام الماضية في بعلبك من تفلت أمني، وقد أعطى معاليه التعليمات اللازمة لوضع حد نهائي لهذه الإنتهاكات والقاء القبض على المرتكبين، وأبدى معاليه تقديره العميق لمحافظة بعلبك الهرمل واهلها”.

وكان مجهولين يستقلون دراجة نارية اقدموا على إطلاق النار فجر اليوم باتجاه مقهى “أركادا” وسط السوق التجاري لمدينة بعلبك، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وقد أحرق محتجون الإطارات استنكاراً للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المحال التجارية وطالبوا بكشف الفاعلين.