الأربعاء 11 شوال 1446 ﻫ - 9 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الداخلية استقبل عدداً من النواب.. وناقش مع الحلبي أهمية الاهتمام بأمن الملاعب

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2025 9:10 مساءً
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بعد ظهر اليوم، على التوالي النواب: نديم الجميل وجان طالوزيان وسجيع عطيه وأحمد الخير، وبحث معهم في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية.

واستقبل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي، الذي أثار “أهمية الاهتمام بأمن الملاعب والمباريات والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد”.

وأثنى الحجار على “دور الاتحاد في رفع شأن لعبة كرة السلة، وبالتالي رفع اسم لبنان عاليا في الخارج”.

كما التقى نقيب الصرافين في لبنان مجد المصري مع وفد من النقابة.

وتسلم الوزير الحجار من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران وقضاة من الديوان تقريرا عن “إدارة منظومة الصرف الصحي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الدفاع ميشال منسى
    وزير الدفاع: الجيش يحتاج إلى دعم إضافي
    النيران تشتعل في المحل التجاري Ritika في طرابلس
    بعد الإساءة الدينية.. غضب في طرابلس وإغلاق محل تجاري بالشمع الأحمر
    وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد خلال جولتها في عكار
    وزيرة الشؤون الاجتماعية تابعت جولتها على مراكز تابعة للوزارة في عكار

    الأكثر قراءة

    الضمان الاجتماعي
    الضمان الاجتماعي يضيف اختصاصاً طبّياً جديداً.. ماذا في التفاصيل؟
    وفيق صفا
    وفيق صفا ينشط في بيروت.. أسلحة من إيران تحطّ في المرفأ!
    مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت
    تحديد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح