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وزير الداخلية استقبل مسؤولاً أمنياً كويتياً ونواباً وترأس اجتماعاً حول الطاقة الشمسية

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 8:17 مساءً
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يستقبل رئيس مكتب الأمن الجنائي في سفارة الكويت العقيد ناصر الديحاني، يرافقه الرائد فهد شنيبر

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يستقبل رئيس مكتب الأمن الجنائي في سفارة الكويت العقيد ناصر الديحاني، يرافقه الرائد فهد شنيبر

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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، رئيس مكتب الأمن الجنائي في سفارة الكويت العقيد ناصر الديحاني، يرافقه الرائد فهد شنيبر.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين مكتب الأمن الجنائي في السفارة الكويتية وأجهزة وزارة الداخلية والبلديات في لبنان، في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين.

وترأس وزير الداخلية اجتماعا حضره المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف المهندس علي رمضان، مديرة الإدارية المشتركة بالتكليف رشا حوراني، نقيب المهندسين فادي حنا، ممثل وزير الطاقة والمياه المحامي بطرس حدشيتي، وممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد عبد الله الحمصي، حيث جرى استكمال البحث في وضع إطار تنظيمي لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، بما يراعي السلامة العامة والمعايير التقنية والإدارية.

واستقبل الحجار النائب الياس اسطفان، يرافقه رئيس بلدية زحلة سليم غزالة، ثم النائبين وليد البعريني وأحمد رستم، وكذلك النائب عبد العزيز الصمد، وبحث مع كل منهم في عدد من الملفات الإنمائية.

وكذلك، استقبل وزير الداخلية الأستاذ المحاضر في العلاقات السياسية الدولية – جامعة باريس مدير مجلس الجيوبوليتيك – باريس الدكتور خطار أبو دياب.

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