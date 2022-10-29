وزير الداخلية استقبل وفداً من الاتحاد العمالي العام.. إليكم التفاصيل

أعلن الاتحاد العمالي العام، أن وفدا منه زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي. وترأس الوفد رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وعضوية كل من الأمين العام سعد الدين حميدي صقر وعضو المكتب التنفيذي النقيب شادي السيد واتحاد عمال ومستخدمي البلديات في لبنان وهيئة إدارة السير والمركبات والمعاينة الميكانيكية.

وعرض رئيس الاتحاد مطالب أعضاء الوفد المتمحورة حول إعطاء سلف خزينة للبلديات والتعجيل في التصديق على قرارات تعديل تعويضات النقل للعاملين فيها، وضم العاملين في البلديات الى صندوق الضمان الصحي والاجتماعي.

وطالب الأسمر بالموافقة على ضم هيئة إدارة السير والمركبات الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات ودفع الرواتب المستحقة للعاملين في المعاينة الميكانيكية وعودتهم الى مزاولة عملهم، بناء على دفتر الشروط المطروح.

بدوره، أبدى وزير الداخلية “كل اهتمام بالمطالب المعروضة ووعد بمتابعتها حتى الإنجاز، اعتبارا من صباح يوم الاثنين. وطلب من وفد إدارة هيئة السير والمركبات إيداع الوزارة كتابا مفصلا حول الحقوق والطلبات. أما بالنسبة الى البلديات والقوى الأمنية والعسكرية فقال معاليه بالاستناد الى قانون الموازنة وتحديدا بند الاحتياط، سيتم تغذية اعتماداتها المالية لتكون كافية من أجل تنفيذ الزيادة المطروحة على الرواتب والأجور أي ثلاثة أضعاف الراتب”.