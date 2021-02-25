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وزير الداخلية الألباني زار اللواء عباس إبراهيم.. وهذا ما بحثاه

25 - فبراير - 2021
اللواء عباس إبراهيم ووزير الداخلية الألباني

اللواء عباس إبراهيم ووزير الداخلية الألباني

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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه بعد ظهر اليوم وزير الداخلية الألباني BLEDI Çuçi يرافقه كل من مستشار رئيس الوزراء الألباني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقنصل العام الألباني في لبنان مارك غريّب ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب GLEDIS NANO، في زيارة تعارف بعد تسلمه منصبه الجديد في ألبانيا.

وعبّر الوفد عن شكر بلاده على الجهود المثمرة التي بذلها اللواء ابراهيم سابقاً والتي ادت الى إجلاء مواطنين ألبان كانوا موجودين في مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، وتم الإتفاق على متابعة هذه الجهود من اجل إجلاء النساء والأطفال الألبان الذين ما زالوا موجودين في مخيمات تلك المنطقة .

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