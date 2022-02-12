الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الداخلية: الانتخابات حاصلة في موعدها

13 - فبراير - 2022
وزير الداخلية بسام مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي

A A A
طباعة المقال

أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أنَّ “الإنتخابات حاصلة في موعدها، والوزارة أعدّت لائحة باحتياجاتها المادية وتجري إتصالات لتأمين الكهرباء لمراكز الإقتراع والفرز بأقلّ كلفة”.

واشار مولوي في حديث لـ”MTV” ان “المبالغ المطلوبة ليست كبيرة مقارنةً بسائر نفقات الدولة لا سيما الكهرباء والمياه، وهي أقلّ بكثير من نفقات إنتخابات 2018 ولا علم لي بوجود أيّ إقتراح قانون يرمي إلى إلغاء إقتراع غير المُقيمين لـ128 نائبًا”.

وأضاف، “سيُعقد في وزارة الداخلية الثلاثاء المُقبل منتدى الإنتخابات، وسيتمّ إطلاع دول العالم والشعب اللبناني على سائر المراحل والإجراءات التي ستقوم بها تباعاً وصولاً ليوم الإستحقاق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير البيئة ناصر ياسين
    وزير البيئة: لإنزال أشدّ العقوبات بحق من يثبت تورطه في افتعال الحرائق
    لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    انخفاض لافت بإصابات كورونا في لبنان.. إليكم التفاصيل
    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة: المطلوب حالياً هو إعطاء الأمل لمن بقيَ في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    إصابات كورونا حول العالم تبدأ بالانخفاض بعد أكثر من عامين على بدء الجائحة
    وأخيراً.. منظمة الصحة العالمية تزفّ أنباء سارة عن "كورونا"