وزير الداخلية التقى طراف ومويرو وقائد الشرطة الالمانية: اجراء الانتخابات في موعدها

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قبل ظهر اليوم في مكتبه، سفير الإتحاد الاوروبي رالف طراف، وجرى تداول التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة.

وتطرق ايضا الى ملف الانتخابات مع مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو، وطريقة مساعدة البرنامج لوزارة الداخلية والبلديات لإنجاز الاستحقاق المرتقب.

وبحث مع ممثلة منظمة الامم المتحدة للطفولة “اليونيسف” يوكي موكو في سبل التعاون بين “اليونيسف” ووزارة الداخلية والبلديات عبر معهد قوى الأمن الداخلي في ما خص التدريبات على طريقة التعامل مع القاصرين.

وتناول وزير الداخلية قضية النازحين السوريين في لبنان مع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آياكي إيتو.

وبعد الظهر، التقى الوزير مولوي النائب فؤاد مخزومي الذي اثنى على وجود قاض في هذا الموقع حريص على احترام القانون وتطبيقه.

ونقل مخزومي عنه تأكيده “اجراء الانتخابات في موعدها”، داعيا الى “اجرائها في ايار وليس آذار، مع مشاركة المغتربين في الانتخابات بعد هجرة الشباب المتعلم من البلد وضرورة سماع رأيه”.

واشار الى ان “بلدية بيروت ترزح تحت مشاكل عدة، وان معالي وزير الداخلية يهتم ببيروت اهتماما شخصيا”، وقال: “طرحنا موضوع انارة المناطق التجارية في بيروت مثل كورنيش المزرعة والحمرا ومار الياس وبربور عبر الطاقة الشمسية”.

والتقى الوزير مولوي قائد الشرطة الالمانية ديتر رومان، في حضور القائد الجديد لجهاز أمن المطار العميد نبيل عبدالله والقائد السابق العميد جورج ضومط، شاكرا “الشرطة الفيدرالية الالمانية على سعيها تزويد مطار رفيق الحريري الدولي 4 أحزمة حقائب BHS مع آلات سكانر، مما سيساهم في تعزيز أمن المطار”.