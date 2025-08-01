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وزير الداخلية: الجيش ركن الدولة الأساسي في بسط سلطتها على كامل أراضيها

منذ 44 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

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كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على مواقع التواصل الاجتماعي:

“ثمانون عامًا من الشرف والتضحية والوفاء. جيشنا هو الضمانة في زمن القلق، والثبات في زمن التحوّلات. هو عنوان السيادة، وركن الدولة الأساسي في بسط سلطتها على كامل أراضيها. تحيّة لكل جندي، لكل ضابط، لكل شهيد سقط دفاعًا عن لبنان. كل عام والجيش اللبناني والوطن بخير”.

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