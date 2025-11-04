الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
وزير الداخلية: الدبلوماسية هي الحل الوحيد.. وهناك فرصة حقيقية أمام لبنان!

منذ ساعتين
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة هاميش فالكونر يرافقه السفير البريطاني في لبنان هاميش كويل والوفد المرافق

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة هاميش فالكونر يرافقه السفير البريطاني في لبنان هاميش كويل والوفد المرافق. وتناول اللقاء الوضع في الجنوب وسبل تأمين الاستقرار.

أكد الوزير رجّي أن الحكومة اللبنانية مدركة أن الحل العسكري أو خيار الحرب لا يمكنهما أن يؤديا الى أي نتيجة، وأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد، وعلى حزب الله أن يدرك ذلك، مع ضرورة أن يترافق المسار الدبلوماسي مع تحييد لبنان عن سياسة المحاور التي أدت ولا تزال الى خرابه. وشدد الوزير رجي أنه على اسرائيل أن تثبت التزامها بتعهداتها بموجب اعلان وقف الاعمال العدائية وأن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلّة وتعيد الأسرى وتوقف اعتداءاتها اليومية. وجدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح ليس ارضاء للخارج إنما من أجل مصلحة الدولة القوية وتطبيقا لاتفاق الطائف والبيان الوزاري. وشكر الوزير رجي بريطانيا على دعمها الدائم للبنان وأكد أن الحكومة اللبنانية ماضية في مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي معربا عن أمله في أن تظهر النتائج خلال الأشهر القليلة المقبلة بما يؤدي الى بناء دولة قوية.

من جهته، أكد الوزير البريطاني رفض بلاده استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، ووصف المرحلة الممتدة حتى نهاية العام بالدقيقة، لكنه اعتبر أن هناك فرصة حقيقية أمام لبنان للانتقال إلى الاستقرار. وأثنى على عمل الجيش اللبناني مؤكدا أهمية إظهار ما يقوم به لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

