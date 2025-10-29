وزير الداخلية: الدولة جديّة بسحب السلاح!

ردّ وزير الداخلية أحمد الحجار على سؤال حول حادثة شاتيلا أثناء دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء بالقول: “الدولة جديّة بسحب السلاح والرئيس عون أعطى توجيهات حازمة وقيادة الجيش قامت بالجهد اللازم والخطوات تأتي تباعًا ضمن رؤية واضحة والدولة اللبنانية تبسط سيادتها وحضورها أكثر فأكثر”.

وعن السجال القائم حول الانتخابات النيابية لفت إلى أنّ “النقاش السياسي حول الانتخابات النيابية محتدم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا كوزير للداخلية أخذنا قرارًا بإجراء الانتخابات في موعدها”.

وأضاف: “نحن لا نزال ضمن المهل المقبولة للانتخابات النيابية وأي تعديلات تطرأ يمكن لنا أن نأخذها بعين الاعتبار وستجري الانتخابات في موعدها”.