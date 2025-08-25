الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
وزير الداخلية: السعودية ساعدتنا في مكافحة الكبتاغون

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2025 7:40 مساءً
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

أشار وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار في حديث الى “الحدث” الى ان “الجيش سيعرض خطته لحصر السلاح على الحكومة يوم 2 ايلول”، لافتا الى انه “لا مانع من أي تحركات سلمية بالشارع اعتراضا على حصر السلاح”، وقال: “لا خطر من سوريا تجاه لبنان والتنسيق قائم بين البلدين”، لافتا الى ان “وفدا سوريا رفيع المستوى سيزور لبنان لبحث ملفات مشتركة”. وكشف الى انه “في لبنان 2400 سجين سوري أي 30% من إجمالي عدد السجناء”.

وقال: “فككنا العديد من معامل الكبتاغون بالتعاون مع أجهزة أمنية شقيقة”، مؤكدا ان “هناك جهود كبيرة وتنسيق أمني لمكافحة المخدرات”.

واشار الى أن “الجانب الأميركي يساعدنا في تحقيق مصالح لبنان، وهدف الحكومة مصلحة لبنان وتحرير الأرض. ونأمل أن يحمل الموفد الأميركي بجعبته ما قد يساعد لبنان”.

واعتبر الحجار أن “من مصلحة اللبنانيين جميعاً حصر السلاح بيد الدولة”، معتبرا أن “لبنان قوي بوحدة أبنائه مهما اختلفت مواقفهم، ولا أحد من اللبنانيين يريد الحرب الأهلية”.

وشدد على أن “القوى الأمنية ستمنع أي تعديات على الأملاك العامة”، لافتا الى أن “لا مانع من أي تحركات سلمية بالشارع اعتراضا على حصر السلاح”. واضاف ان “الجيش سيعرض خطته لحصر السلاح على الحكومة يوم 2 ايلول”.

واكد “الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها في ايار 2026″، معتبرا أن “لا خيار أمامنا إلا احترام الاستحقاقات الدستورية”.

