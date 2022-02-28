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وزير الداخلية بحث مع وفد”الخزانة الأميركية” التحضيرات للإنتخابات النيابية ومكافحة الجريمة

28 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 9:43 مساءً
وزير الداخلية مع وفد الخزانة الأميركية

وزير الداخلية مع وفد الخزانة الأميركية

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بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، وفداً من وزارة الخزانة الأميركية، ضم: النائب الأول لمساعد وزير الخزانة المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه اريك ماير، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا.

وتم البحث في ملف مكافحة الجريمة بكل أنواعها وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة المخدرات وضبط عمليات التهريب.كما تطرقت المحادثات إلى التحضيرات الجارية، استعدادا لإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل.

جاءت زيارة الوفد بعد

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