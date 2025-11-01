وزير الداخلية: تغيير النظام السوري ساهم في وضع حد لصناعة المخدرات

أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى أنّ “القضاء على تهريب المخدرات أولوية لبنانية”، لافتاً إلى أنّ “تغيير النظام السوري ساهم في وضع حد لصناعة المخدرات في سوريا ولبنان”.

وكشف الحجار عبر “الحدث” عن “تنسيق أمني بين سوريا ولبنان لمكافحة المخدرات”.

كما لفت إلى “اجتماعات تنسيقية بين سوريا ولبنان برعاية السعودية”، مؤكّداً “أنّنا نعمل على تهيئة المناخ الآمن لعودة السياح”.

وأضاف الحجار: هناك جدية من الدولة لبسط نفوذها على كامل مساحة لبنان”.

وعن ملفّ الانتخابات النيابية، قال الحجار: “نلتزم بتنفيذ القانون في إجراء الانتخابات النيابية بموعدها”.