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وزير الداخلية دعا لتشديد الرقابة على المناطق والأراضي الحرجية

4 - أكتوبر - 2021
بسام المولوي

بسام المولوي

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أرسل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابا الى المحافظين كل ضمن نطاقه، طلب بموجبه “تكليف القائمقامين التعميم على رؤساء البلديات واتحاداتها وجوب تشديد الرقابة على المناطق والأراضي الحرجية، والافادة عن كل حريق فور نشوبه، وإبلاغ أقرب مركز للدفاع المدني او مخفر او مأموري الاحراج المعنيين، والتأكد من جهوزية كل آليات الإطفاء العائدة للبلدية، وذلك نظرا الى احتمال اندلاع حرائق في هذه الفترة بسبب العوامل المناخية والطبيعية وفي ظل ازدياد تراكم النفايات”.

وطلب الوزير مولوي من المديرية العامة للدفاع المدني “تأمين الجهوزية التامة لآليات الاطفاء العائدة لها واستنفار كل عناصرها للحد من نشوب الحرائق واحتوائها”.

هذا وسيعقد الوزير مولوي قريبا، اجتماعا مخصصا لموضوع مكافحة الحرائق.

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