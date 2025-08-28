الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
وزير الداخلية: دماء أبطال الجيش عهدٌ متجدّد على بقاء الوطن صامداً

منذ 35 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر منصة “اكس”: “دماء أبطال الجيش عهدٌ متجدّد على بقاء الوطن صامداً، وهم يقدّمون التضحيات لتبقى راية الوطن مرفوعة ويزهر الجنوب بالأمان. الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرح”.

من زاوية آخرى، أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن ألمه الشديد لاستشهاد ضابط ومعاون أول في الجيش وجرح جندي مساء اليوم نتيجة انفجار مسيرة اسرائيلية سقطت في منطقة رأس الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب ، وذلك خلال الكشف عليها.

وقال الرئيس عون بعد اطلاعه من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الحادث المؤلم، ان الجيش يدفع مرة اخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب ، وهذا هو الحادث الرابع الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوبي الليطاني وقد تزامن مع تمديد مجلس الامن للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل ” ودعوة المجتمع الدولي اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية .

وقدم الرئيس عون تعازيه بالشهيدين لقائد الجيش والمؤسسة العسكرية سائلا لهما الرحمة ولذويهما الصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل للجندي الجريح .

