الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
وزير الداخلية: كان يمكن اتخار قرار حلّ جمعيّة "رسالات".. ولكن!

منذ 49 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في بعبدا، أنّه “كان يمكن اتخار قرار حلّ جمعيّة “رسالات” إنّما تقرر باقتراح من رئيس الحكومة نواف سلام تعليق عملها لحين انتهاء التحقيقات بملف إضاءة صخرة الروشة”.

وتابع: “أجرينا دراسة قانونية وتبيّن أنّه يحق لنا تعليق عمل الجمعيّة”.

وأعلن الحجار أنّه لم يحصل تصويت داخل مجلس الوزراء على هذا القرار.

هذا واعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى ان “مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالعلم والخبر الذي منح لجمعية “رسالات”.

وقبل الجلسة ايضا، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية “رسالات” على التصويت واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة ولن نغادرها.

من جانبه، وزير العدل عادل نصار قال لـmtv عمّا إذا كان جاهزاً لعرض تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية في ملف إضاءة صخرة الروشة: “أنا على طول جاهز” وعما إذا كانت لديه أجوبة عن كل أسئلة الوزراء بهذا الخصوص قال “انشالله”.

وقال وزير الاتصالات شارل الحاج: سنستمع إلى التحقيق الإداري والعدلي وعلى اساسهما سنتخذ في الحكومة القرار بالنسبة لسحب العلم والخبر من “رسالات”.

