وزير الداخلية: لبنان لا يستطيع تحمل تبعات أي حرب

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان لبنان لا يستطيع تحمل تبعات أي حرب.

وقال مولوي لقناة “الحدث”: “نخشى من اقتراب الحرب إلى العمق اللبناني ⁧‫، ويجب أن نبقى ملتزمين بالشرعية والقرارات الدولية لتجنب الحرب”.

وأضاف: “على لبنان أن يكون قويا وعربيا، واللبنانيون يرفضون الحرب”.

وردا على سؤال لمناسبة ذكرى اغتيال الحريري، قال: “⁠نفتقد لشخصية بوزن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لها امتدادها العربي والدولي لتجنيب لبنان الكأس المر”.

وأشار الى ان “مشروع الحريري الأب كان وقف الحرب ووحدة اللبنانيين”، مشدداً على أنه ” ⁠يجب انتخاب رئيس للجمهورية لإخراج لبنان من أزماته”.

وكان عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس قد اتهم الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية بالاشتراك مع حزب الله في المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

مشدداً أن “الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه بدأ سلسلة ضربات على لبنان، فيما يبدو ردا على ضربات صاروخية استهدفت صفد الأربعاء، وأدت إلى سقوط قتيل وإصابة 8 آخرين.