الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الداخلية: لن نسمح بأن يكون لبنان مسرحًا لتوجيه رسائل

منذ 38 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، ان “الدولة اللبنانية لا تغطي أي مجرم أو مرتكب أو أي تنظيم، والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرّة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم عين الحلوة”، مشيرا الى ان “لا معطيات أمنية بخروج الأمور في المخيم عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى”.

وقال: ” لا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة، ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحًا لتوجيه رسائل”.

وشكر مولوي القوى الأمنية، وقال: “نقدّر الإجراءات التي قام بها الجيش لمنع انفلات الوضع في مخيّم عين الحلوة والأجواء هدأت هناك والمعالجات الأمنية مستمرة والعمل مستمر على توقيف الجناة”.

ولفت الى ان “كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة، ولدينا حرص شديد على الاشقاء العرب بدءا من السعودية وصولا الى الكويت والامارات، وهذه الإجراءات التي تقوم بها لضمان امن مواطنيها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ​ابراهيم الترشيشي
    رئيس تجمع مزارعي البقاع: لن نسمح بكسر المزارع اللبناني
    أكرم شهيب
    أكرم شهيب: قرار إلغاء "البريفيه" سقطة من سقطات الحكومة
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: نحن على اتفاق مع النائب الأول لحاكم المصرف و "نثق به"

    الأكثر قراءة

    حسن نصر الله
    تصريحات إسرائيلية خطيرة عن استهداف "نصر الله".. هل اتُخذ القرار!؟
    علم لبنان
    بعد تحذير السفارات... لبنان بلد غير آمن يتجه نحو المجهول
    علما قطر ولبنان
    التحذيرات تتوالى.. بيان هام من قطر لمواطنيها في لبنان