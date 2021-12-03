وزير الداخلية من رومية: سيتمّ على الأغلب تخفيض السنة السجنيّة

قام وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بزيارة اليوم، إلى سجن رومية المركزي لتفقد أحوال السجناء.

وبعد انتهاء الزيارة خاطب المولوي السجناء قائلا: “نتابع حاجاتكم الصحيّة والنفسية وأعمل على معالجة موضوع تأخير المحاكمات مع وزير العدل”.

وتابع، “ندرس موضوع العفو العام أو الجزئي والاجتماعات جارية برئاسة رئيس الحكومة الذي يعمل على تأمين الظروف السياسيّة المؤاتية وسيتمّ على الأغلب تخفيض السنة السجنيّة وندرس إمكانية خفض عقوبتَي الإعدام والمؤبد”.

وأوضح أن زيارته الى سجن رومية لا علاقة لها بالأشرطة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجّه للسجناء بالقول: “تلقحوا كرمالي!”.