وزير الداخلية من شحيم: العهد الجديد يحترم الاستحقاقات الدستورية

أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ “العهد الجديد جادّ باحترام الاستحقاقات الدستورية والقوانين وبتجديد العمل البلدي والإنمائي”.

وقال، بعد الإدلاء بصوته في شحيم: “لم ولن أتدخل في الانتخابات في بلدتي شحيم وليس لديّ أي شكّ أنّ الأهالي سيختارون من يمثّلهم”.

وأشار الحجار إلى أنّ “الشعب اللبناني ينتظر منّا نتائج والمجتمع الدولي يراقب وسيكون راضياً عندما تلتزم الدولة اللبنانية بإجراء الاستحقاقات في مواعيدها”.

ولفت الى أنّ “لبنان أمام تحديات أمنيّة وخصوصًا الجنوب واتصالات دبلوماسية أُجريت عبر لجنة وقف إطلاق النار ولكن الضمانات تعطيها الدولة اللبنانية لشعبها”.

الحجار أكد في وقت سابق اشرافه على العملية لأهمية انجاح هذا الاستحقاق”، مشيرًا لإلى أن “غرفة العمليات ستواكب كل المخالفات التي قد تحصل وستتخذ الاجراءات اللازمة وفق القوانين”.

وأعرب الحجار عن سعادته قائلاً: سعيد جداً لاعادة انتظام الوضع في لبنان وأن الاستحقاقات الدستورية تقام في مواعيدها وهذه انطلاقة جديدة للبنان”.

كما وأعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون أن “الانتخابات فرصة للمواطن، وصندوق الاقتراع هو حقّك الطبيعي”.

وأضاف، من وزارة الداخلية، متوجهاً الى المواطن اللبناني: “ضع في الصندوق اللائحة التي ترى فيها مصلحة مدينتك أو بلدتك، فأنت وحدك، أيها المواطن، من يتحمّل هذه المسؤولية”.

وقال: “إن الأجهزة الأمنية تلقّت تعليمات صارمة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها”.

من ناحية آخرى تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون غرفة العمليات في وزارة الداخلية، يرافقه وزيرا الداخلية والعدل، مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.

ومن ثم إنتقل رئيس الجمهورية من وزارة الداخلية إلى سراي بعبدا، للاطلاع على الإجراءات المتّخذة مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.