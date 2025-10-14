الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
وزير الداخلية من مرفأ طرابلس: يجب أن يحظى بكل أشكال الدعم

تفقّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرفأ طرابلس، يرافقه محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي، حيث كان في استقبالهما مدير المرفأ أحمد تامر وعدد من المسؤولين الإداريين واللوجستيين في المرفأ.

وجال الحجار على أقسام المرفأ واطلع على سير العمل في محطة الحاويات والمرافق اللوجستية، مستمعا إلى شرح مفصل من مدير المرفأ حول النشاط التجاري المتنامي ودور المرفأ في دعم الحركة الاقتصادية في الشمال وعموم لبنان.

وأكد الحجار خلال الزيارة أن “مرفأ طرابلس يشكل مرفقا وطنيا استراتيجيا يجب أن يحظى بكل أشكال الدعم”، مشددا على “أهمية التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية لتطوير بنيته التحتية وتعزيز قدراته التشغيلية، بما يتيح له استيعاب المزيد من الحركة التجارية والبحرية، ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية”.

بدوره، رحب مدير المرفأ أحمد تامر بالوزير الحجار، شاكرا له اهتمامه بالمرافق العامة في الشمال، وقال: “زيارة معالي الوزير تؤكد التزام الدولة بدعم مرفأ طرابلس وتعزيز دوره كمنصة لوجستية متكاملة على مستوى لبنان والمنطقة”.

أضاف: “لقد أثبت المرفأ قدرته على المنافسة من خلال جهوزيته الفنية وسرعة خدماته ونمو حركة الاستيراد والتصدير عبره، ونحن نعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لاستقبال أكبر السفن وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين”.

وتابع تامر أن “المرفأ يشكل رافعة اقتصادية للشمال ولبنان ككل، وقد أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه قادر على أن يكون بديلا فاعلا ومكملا للمرافئ اللبنانية الأخرى، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”، مؤكدا “أن التعاون بين الوزارات المعنية هو المفتاح الحقيقي لتعزيز دوره الإقليمي والدولي”.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية على الأرصفة والمستودعات، حيث اطلع الوزير الحجار على المشاريع التطويرية قيد التنفيذ، مشيدا بالجهود المبذولة لتحديث هذا المرفق الحيوي وإبقائه في طليعة المرافئ اللبنانية الفاعلة.

