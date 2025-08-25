الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
وزير الداخلية: من مصلحة الجميع أن يكون السلاح محصوراً بيد الدولة

منذ 34 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في حديث إلى قناة “العربية”، أن “لا أحد في لبنان يريد الانزلاق نحو الحرب الأهلية”، مشددًا على أن “من مصلحة جميع اللبنانيين أن يكون السلاح محصورًا بيد الدولة وحدها”.

وأشار الحجار إلى أن الاستقرار الداخلي أولوية وطنية، وأن تعزيز دور المؤسسات الأمنية والعسكرية هو السبيل لضمان الأمن وحماية السلم الأهلي، معتبرًا أن “أي سلاح خارج إطار الدولة يُشكّل تهديدًا للوحدة الوطنية”.

وأوضح انّ “القوى الأمنية ستمنع أي تعديات خلال أي احتجاجات”.

من زاوية آخرى، كشفت مصادر لـ”الحدث” أن التظاهرة التي كان حزب الله يعتزم تنظيمها مساء الأربعاء قد تأجلت إثر تدخل مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأشارت المصادر إلى أن برّي لم يبدِ حماسة لدعوة حزب الله إلى التظاهر.

أعلن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 27 آب 2025.

وبالتفاصيل، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية التي تواجه وطننا.

ولفت المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله الى أن هذا القرار، الذي ينبع من إدراكٍ عميقٍ لمقتضيات الحكمة والشجاعة، يهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم الأهلي، وقطع الطريق على أي محاولة لزعزعة الاستقرار.

وقالا: “نؤكد أن قضيتنا لم تتأجل، وأن عزمنا على الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يلن، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرةً كلما اقتضت الضرورة ذلك.

