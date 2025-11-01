السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
وزير الداخلية: نأمل من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها

منذ 50 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وذلك على هامش مشاركته في منتدى “حوار المنامة” في البحرين.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان والأردن، وتم تأكيد عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، وضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في ما يتعلّق بالقضايا التي تواجه البلدين، في ظل التحديات الإقليمية.

وثمن الوزير الحجار “مواقف الأردن الداعمة للبنان”، وقال: “نأمل من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بوقف الأعمال العدائية وتقديم الدعم للبنان في مجال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار”.

ومن جهته، أكّد الوزير الصفدي “حرص بلاده على استقرار لبنان ووقوفها إلى جانبه في مواجهة أزماته وتحدياته”.

