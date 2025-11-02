الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
وزير الداخلية: نعمل على ضمان مشاركة المغتربين في الإنتخابات

منذ 5 دقائق
الوزير الحجار جاء خلال لقائه الجالية اللبنانية في مملكة البحرين

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن “الأمن والاستقرار في لبنان هما على رأس أولويات الدولة اللبنانية”، مشيرا إلى أن “العمل جار بكل جدية وحزم من أجل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرا”.

كلام الوزير الحجار جاء خلال لقائه الجالية اللبنانية في مملكة البحرين، في حضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، وسفير لبنان لدى مملكة البحرين هادي هاشم.

وقال الوزير الحجار: “يسرّني أن أكون بينكم في هذا اللقاء الذي يحمل الكثير من المعاني الوطنية والوجدانية. أنتم تمثلون وجه لبنان المُشرق في الخارج، ووجودكم الفاعل خير دليل على أن الروح اللبنانية لا تعرف حدودا”.

أضاف: “نحن في صلب التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة، بما يشمل اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ونعمل في وزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمغتربين، لضمان مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق الوطني في موعده في أيار ٢٠٢٦”.

وتابع: “رغم حجم التحديات التي نواجهها، فإننا على يقين بأن لبنان قادر على النهوض من جديد. ونأمل أن تعودوا قريباً إلى وطنكم الذي يحتاج إلى كل فرد منكم، إلى طاقاتكم، وإيمانكم وثقتكم به”.

