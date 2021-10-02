الخميس 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الداخلية: هذا الموضوع من أولوياتي

2 - أكتوبر - 2021
بسام مولوي

بسام مولوي

A A A
طباعة المقال

كشف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أن “موضوع الحد من حوادث السير في لبنان من أولوياته”، قائلاً: “منذ إستلامي مهمة الداخلية سارعت إلى عقد سلسلة إجتماعات حول هذا الملف لا سيما ملف إنارة الطرق في لبنان بدءاً من العاصمة بيروت”.

وفي حديثٍ لـ”سكاي نيوز عربية” قال مولوي: “سأعقد اليوم السبت إجتماعات متتالية استكمالية مع كل من المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ورئيس مصلحة الهيئة، لبحث أمور تتعلق بالإسراع في حل ملف إنارة الطرق بأسرع ما يمكن وإعادة درس ملف رخص السوق في لبنان”.

أضاف، “اجتمعت خلال الاسبوع الماضي مع محافظ مدينة بيروت والمجلس البلدي للإطلاع على إمكانات البلدية وقدراتها في هذا الصدد، وإذا تعذر الأمر سوف نلجأ لإنارة الطرق بواسطة الطاقة الشمسية وبالسرعة الممكنة”.

تابع، “لا بد من تفعيل تطبيق قانون استصدار رخص السوق وعدم اصدار أية رخصة من دون امتحان، ومراقبة آلية العمل”.

وأكّد مولوي، أن “العمل في مكتب الوزارة قائم ليل نهار لحل جميع المشاكل العالقة، وأبرزها الحد من حوادث السير التي تحصد العديد من أرواح الأبرياء في لبنان وتطبيق مفهوم السلامة المرورية بشكل جدي”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار لبنان

السوبرماركات
ابتداء من هذا التاريخ.. السوبرماركت ستتوقف عن قبول بطاقات اللولار
وزير ​السياحة​ وليد نصار
​وزير السياحة غير مطمئن: هنا ستظهر المشاكل الإقتصادية
المرتضى: طائر الفينيق يتفوق على التنين الصيني

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
النائب عبد الرحمن البزري
الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
الدولار
على وقع التخوف من إضراب مفتوح... كم بلغ دولار السوق السوداء؟