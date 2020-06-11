علمت صحيفة “اللواء” ان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي اعترض على تعيين محافِظَة كسروان – جبيل بولين ديب.

واعتبر الوزير فهمي انها مخالفة للدستور والقانون باعتبار ان المراسيم التطبيقية لتشكيل المحافظة لم تصدر ولم يتم تحديد الهيكلية الادارية وتعيين كادر وظيفي لها.

كما اعترض وزير الصناعة عماد حب الله على توزيع بعض السِير الذاتية للمّعينين قبل ساعات قليلة وليس قبل 48 ساعة كما هي العادة.

ولكن هذا لم يمنع من مرور التعيينات، ولو انه حصل تصويت على تعيين محافظة كسروان- جبيل لكن شرط عدم استلام المحافظ الجديد المهام قبل صدور المراسيم التطبيقيّة.

اعترض وزير الصناعة عماد حب الله على ملف التعيينات، وأصرّ على انه كان يجب ان تمر بآلية شفافة بعيدة عن المحاصصة، وقال امام الوزراء، “هذه التعيينات لا تشبهنا، ولا يجب ان نستمر بها”.

كذلك سجل وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار اعتراضه على التعيينات التي يجب ان تمرّ وفق آلية. فأجابه دياب، “إنشالله التعيينات المقبلة ستكون وفق الآلية بعد ان تكون أنهَتها اللجنة الوزارية، وسيكون لها معايير مفصّلة”.

وذكّرت وزيرة المهجرين غادة شريم بقرارٍ سابق لرئيس الحكومة بتخفيض الرواتب لنواب الحاكم، فأجابها دياب، “هذه الرواتب لا تحتاج إلى مشروع قانون”، وهنا عَلّق وزير المال غازي وزني قائلاً، “أرسلتُ كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقد تجاوب مع هذا الأمر”.