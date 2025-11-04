وزير الداخلية: وضعت غبطته في أجواء آلية تنفيذ كل ما ورد في البيان الوزاري

أشار وزير الداخلية العميد أحمد الحجار بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، الى ان اللقاء “تناول الأمور الوطنية ووضعت غبطته في الأجواء العامة التي تمر بها البلاد، واعلم كم أن غبطته حريص على كل الأمور التي تعني كل المواطنين بدءا من الوضع العام لناحية الاستقرار والأمن في لبنان، اضافة الى الوضع على الحدود الجنوبية،كما اطلعته على الجهود المبذولة من قبل الدولة اللبنانية لإخراج لبنان من ازماته أكانت اقتصادية أو لناحية الاعتداءات الإسرائيلية اليومية واستمرار الاحتلال”.

اضاف: “وضعت غبطته في أجواء آلية تنفيذ كل ما ورد في البيان الوزاري لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذ خطة الجيش في هذا الموضوع”.

وعن موضوع الانتخابات النيابية، قال: “أكد البطريرك الراعي كما فخامة الرئيس كما الحكومة مجتمعة وانا شخصيا على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها، وأكد غبطته ايضا حق المغتربين في الانتخابات كما يستحقون وكما حصل في العامين 2018 و 2022”.

ولفت الحجار إلى أنه “وضع البطريرك في أجواء كل التطورات في هذا الموضوع “، مؤكدا أن” اللجنة الوزاريةالمكلفة من قبل مجلس الوزراء سوف تعقد اليوم اجتماعا للبحث في موضوع مشاريع القوانين المطروحة على هذا الصعيد”.

وعن موضوع جريمة قتل الشاب ايليو ابي حنا قال: “هناك عمل جدي في هذا الملف، وفخامة الرئيس تدخل شخصيا في هذا الموضوع مما اسفر عن تسليم عدد من المتورطين إلى الأجهزة الأمنية، وهناك عدد آخر قد يكون المطلوب تسليمهم وتوقيفهم، واكرر رحم الله المرحوم ايليو وكل العزاء لعائلته ومحبيه ولكل اللبنانيين، والأجهزة الأمنية تعمل بكل جدية حتى النهاية في هذه الجريمة”.